Венгер ответил на критику агента Марсьяля

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал высказывание агента Антони Марсьяля Филиппе Ламболи, который утверждает, что его клиент – центральный нападающий. Венгер же продолжает настаивать на том, что Марсьяль – вингер.

«Большую часть карьеры он был вингером, а в нападение перешел лишь в конце прошлого сезона" - говорит Венгер

Кроме того, французский специалист удивлен непоследовательностью руководства "Монако".

"В «Монако» постоянно говорили, что только двух игроков они ни при каких условиях не продадут – это Марсьяль и Лайвен Курзава. Я думал, они будут придерживаться этой позиции. А теперь оба проданы».