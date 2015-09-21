Мини-футбол. «Снежана-Котельники» дважды сильнее в дерби

Новый розыгрыш чемпионата России по мини-футболу среди женских команд в подмосковных Котельниках открывали местная «Снежана-Котельники» и столичный «Торпедо-МАМИ». Исход первой дуэли решил единственный эпизод на 23-й минуте, когда капитан подмосковного клуба и лучший бомбардир женской сборной России Татьяна Коржова эффектно реализовала штрафной удар, закрутив снаряд в дальний угол.

Второй раунд дерби московского региона выдался более богатым на голы, победу же вновь отпраздновали футболистки «Снежаны» – 4:2. Дублем отличилась юная воспитанница СДЮСШОР «Котельники» Алина Ефипова, по одному взятию ворот на счету Карасевой и Поповой. Одна же из сильнейших игроков страны в своем амплуа, экс-капитан «Лагуны-УОР» Татьяна Дерипаско, пополнившая «Торпедо-МАМИ» минувшим летом, в составе новой команды пока не забивала, хотя и отличалась высокой игровой активностью, а под занавес второго поединка Дерипаско и вовсе оставила своих партнеров по команде в меньшинстве, схлопотав красную карточку.

В другом противостоянии тура вице-чемпион России «Аврора» принимала в родных стенах в Санкт-Петербурге вернувшуюся в элитный дивизион «Тюмень». Оказать сопротивление более опытному сопернику молодая тюменская команда, безусловно, сумела, но готовящаяся к новому походу за чемпионским званием «Аврора» отправила в ворота сибирячек пять безответных мячей, два из которых принадлежат Анастасии Дурандиной. По разу отличились вернувшаяся из Пензы в состав родного клуба Мария Филисова, Виктория Лебедева и новоизбранный после ухода Ольги Кузнецовой капитан команды – Маргарита Семенова.

Ответная встреча началась с гола новичка петербургского клуба Кристины Прудниковой и сохраняла интригу до последних секунд. Анастасия Ларионова поражает ворота Анастасии Ивановой на предпоследней минуте матча, даруя тем самым своему клубу первое набранное очко в Чемпионате России – 1:1.

Благодаря двойному успеху в поединках с соперницами из Москвы и осечке «Авроры» во второй встрече с «Тюменью», по итогам тура турнирную таблицу с шестью баллами возглавляет «Снежана-Котельники». Следом расположилась «Аврора», в активе которой на два очка меньше. Замыкает тройку «Тюмень».

В приближающемся втором туре старт в новом сезоне возьмет действующий чемпион и обладатель Кубка России – пензенская «Лагуна-УОР». Проверить на прочность, заметно поредевшую сурскую дружину прибудет вечный соперник подопечных Михаила Крюкова – «Аврора». Непростой вояж ожидает и «Снежану-Котельники». Дружина Сергея Черепушкина отправится в Ялуторовск (Тюменская область), где померится силами с «Тюменью». Матчи второго тура будут разыграны 25 и 26 сентября.

Чемпионат России по мини-футболу среди женских команд, сезон 2015/16. 1-й тур

«Снежана-Котельники» (Московская область)– «Торпедо-МАМИ» (Москва) – 1:0 (Коржова, 23). 4:2 (Ефипова, 9, 15, Карасева, 14, Попова, 35 – Четвернина, 33, Воробей, 39).

«Аврора» (Санкт-Петербург) – «Тюмень» (Тюмень) – 5:0 (Дурандина, 13, 38, Семенова, 16, Филисова, 25, Лебедева, 30). 1:1 (Прудникова, 8 – Ларионова, 39).

Бомбардиры: Ефипова (Снежана-Котельники) – 2; Дурандина (Аврора) – 2.