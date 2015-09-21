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    Хекинг: «Я поступлю с Достом так, как он поступил с командой»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хекинг раскритиковал нападающего команды Баса Доста за то, как он вел себя в течение нескольких дней после победы «волков» в матче Лиги чемпионов против ЦСКА (1:0). Комментарий тренер дал после игры с «Гертой» (2:0), в которой Дост отличился дважды.

    «Я рад, что Дост забил два гола, но его поведение в последние дни – это эгоизм, и нам ничего подобного не нужно. Если футболист в течение трех дней ничего не делает на тренировках, словно у него отняли игрушку, то ему следует пересмотреть свое отношение к команде», - говорит Хекинг.

    Наставник считает, что с таким игроку поведением нет места в его команде.

    «Я собираюсь поступить с Достом так, как он поступил с командой. Я оставлю его одного на три дня, а потом посмотрим, как ему это понравится, стоит ли нам обсудить проблему и будет ли он и дальше показывать публично свои обиды. Если Бас считает, что поступил правильно, то в «Вольфсбурге» ему не место».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2015 00:35
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