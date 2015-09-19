АПЛ. «Вест Хэм» поднялся на второе место, обыграв «Манчестер Сити»

Лондонский «Вест Хэм» переиграл «Манчестер Сити» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:2, причем все три гола были забиты в первом тайме поединка.

Это поражение стало для «горожан» первым в сезоне.

Добавим, что «молотобойцы» временно поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур

«Манчестер Сити» - «Вест Хэм» - 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 — Мозес, 6. 0:2 — Сахо, 31. 1:2 — Де Брюйне, 45.