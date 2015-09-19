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    АПЛ. «Вест Хэм» поднялся на второе место, обыграв «Манчестер Сити»

    Лондонский «Вест Хэм» переиграл «Манчестер Сити» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

    Встреча завершилась со счетом 1:2, причем все три гола были забиты в первом тайме поединка.

    Это поражение стало для «горожан» первым в сезоне.

    Добавим, что «молотобойцы» временно поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур

    «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» - 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 — Мозес, 6. 0:2 — Сахо, 31. 1:2 — Де Брюйне, 45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 21:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +117

      Marchen 21 сентября 2015, 11:15

      ЛЧ либо дает толчок, либо сбивает с ног!))) молотобойцы красавцы!

      0
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      Рейтинг: +132

      murakami777 20 сентября 2015, 08:35

      в трёх гостевых матчах молотобойцы победили Арсенал, Ливерпуль и шити...респект, что тут скажешь

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 сентября 2015, 22:49

      Не сказать что ожидаемо, но довольно приятно

      0
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 19 сентября 2015, 22:24

      что же Билич такого сделал, что они всех и вся сносят на выезде))

      1
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 19 сентября 2015, 21:56

      Хаха снова дома влетели)

      1
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 19 сентября 2015, 21:36

      охереть не встать!

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 19 сентября 2015, 21:32

      We are forever blowing bubbles

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