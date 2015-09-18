Мамаев: «Получили удовольствие от такого футбола»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы против дортмундской «Боруссии» (1:2).

«Мы забили первыми, не знаю, что потом пошло не так. Играли хорошо, даже претензий нет, просто два гола получили. Тридцать секунд в конце матча, и мы проиграли.

Против «Боруссии» мы сыграли очень достойно, не считая результата. Поистине приятно было играть на таком стадионе, мы получали удовольствие от такого футбола. У нас задача выходить из группы, поэтому в следующих матчах турнира нам надо только побеждать, добиваться положительных результатов», — сказал Мамаев.