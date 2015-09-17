Коусейру: «У «Локомотива» есть шансы»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и лиссабонского «Спортинга» Жозе Коусейру поделился своим мнением о предстоящем матче между его бывшими командами в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Объективно "Спортинг" – сильнейшая команда в группе. И в матче с "Локомотивом" хозяева будут фаворитами. Если они начнут думать о комплексах перед российскими клубами, заговоре и прочих глупостях, ничего хорошего не выйдет. Но в самой команде есть понимание, что отвлекаться на всякие сторонние вещи не стоит.

Шансы у «Локомотива» есть, но я бы оценил их, как 40 на 60 в пользу "Спортинга". Если "Локомотиву" удастся не пропустить в первом тайме, его шансы возрастут. "Спортинг" занервничает, побежит вперед, появится пространство. Знаете, ведь при Жорже Жезуше команда играет в суператакующий футбол. Это одновременно и хорошо, и плохо для "Локомотива". Посмотрим, как Игорь Черевченко с этим справится. В финале Кубка России у него здорово получилось», - рассказал специалист.

