Видеотрансляция матча «Газелек» - «Монако» – на «Бомбардире»

Загадочный для российских любителей футбола "Газелек" из Аяччо в матче пятого тура Лиги 1 попытается забить свой первый в элитном французском дивизионе. Однако задача у хозяев не из простых. Об оборону "Монако" сломали зубы многие европейские гранды. Монегаски неудачно начали сезон вылетев из Лиги чемпионов и потерпев разгромное домашнее поражение от "ПСЖ" (0:3) в матче последнего тура чемпионата. Где как не в Аяччо подопечным Леандру Жардима начать восхождение по ступенькам турнирной таблицы ?

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