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    Ярцев: «Никогда раньше так за сборную не переживал»

    Бывший тренер сборной России Георгий Ярцев считает, что только участие в финальной стадии чемпионата Европы-2016 позволит узнать истинный уровень национальной команды.

    «Поймал себя на мысли, что никогда раньше так не болел и не переживал за сборную, как перед этими матчами – особенно перед шведами. Последние события в сборной и разговоры вокруг нее не то что на болельщиков, и на специалистов наводили грустные размышления. Понимал одно: ни в коем случае нельзя пропускать чемпионат Европы.

    Так вот, если бы мы не попали еще и на чемпионат Европы, то к ЧМ-2018 вообще не имели бы представления, что объективно представляет собой наша национальная команда. А все складывалось так, что попадание сборной России во Францию находится под большим вопросом. И очень рад, что теперь все иначе, и особенно первый тайм игры со Швецией нам очень удался», - сказал Ярцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2015 06:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +151

      Niepel 11 сентября 2015, 08:26

      В это мы охотно поверим! Все помнят, как в Португалии при счёте 1:7 г-н Ярцев убежал от команды. Тогда за сборную он ТАК не переживал!

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