Рейнгольд: «Слуцкий навел порядок в сборной»

Эксперт Валерий Рейнгольд считает, что сборная России выполнила свою задачу и поедет на Евро-2016. Специалист также похвалил нападающего Артема Дзюбу, который отметился покером в отборочном матче с Лихтенштейном (7:0).

"Ребята молодцы! Хорошо настроились на игру. Справедливости ради, стоит сказать, что играли они с любителями, а не профессионалами. Но тот, кто выходит в основном составе национальной команды, — это уже проблемы самой команды. Такой разгромный результат лично для меня был ожидаем. И как бы мы ни критиковали нашу сборную, играть в футбол они умеют. Учитывая, что шведы уступили Австрии, можно смело говорить о прямом попадании на чемпионат Европы. Группа у нас слабая, и осталось всего две игры. Сборные Молдавии и Черногории — не те команды, которые трудно обыграть. Слуцкий навел порядок в команде. У футболистов появилась особая игровая дисциплина. Любой болельщик, даже мало разбирающийся в футболе, скажет с уверенностью, что сборная России свою задачу выполнила.

Дзюба однозначно молодец. Забил четыре гола и заработал пенальти. Я часто критикую игру Артема, но если футболист на поле работает, то большинство вопросов снимается. Свое общее мнение по его поводу не меняю. Со счетов не снимаю, что забил он голы команде не самого высокого уровня. Но для себя лично Дзюба сделал большое дело — оформил покер. Посмотрим, как он будет играть на чемпионате Европы против сильных команд. Там таких сборных, как Лихтенштейн, не будет. Отмечу и Федора Смолова, который заметно прибавил в этом году. Я за то, чтобы он был в основном составе нашей сборной. Может быть, на футболиста так положительно повлиял его развод с Викторией Лопыревой? Все внимание Смолова сейчас направленно исключительно на футбол. Играет он хорошо, активно двигается по полю, забивает красивые голы. Если он и дальше так будет работать, то станет нападающим высочайшего уровня", - сказал Рейнгольд.