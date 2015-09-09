Россия поднялась на 11-е место в рейтинге сборных УЕФА

Сборная России после двух побед в сентябре над Швецией и Лихтенштейном поднялась на 11-е место в рейтинге сборных УЕФА, который будет использован для составления "корзин" перед жеребьевкой финальной части Евро-2016.

Команда Слуцкого совершила самый большой подъем в рейтинге. В июньской редакции сборная занимала 20-е место. Австрия после выхода в финальную часть - десятая, Швеция, проиграв два матча, опустилась на шесть строчек и теперь замыкает двадцатку. Черногория - 30-я, Молдова - 44-я, а Лихтеншетейн занимает 49-е место.

В тройку лучших сборных входят Германия, Испания и Англия.

Рейтинг сборных УЕФА на 9 сентября 2015 года