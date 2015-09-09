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    Россия поднялась на 11-е место в рейтинге сборных УЕФА

    Сборная России после двух побед в сентябре над Швецией и Лихтенштейном поднялась на 11-е место в рейтинге сборных УЕФА, который будет использован для составления "корзин" перед жеребьевкой финальной части Евро-2016.

    Команда Слуцкого совершила самый большой подъем в рейтинге. В июньской редакции сборная занимала 20-е место. Австрия после выхода в финальную часть - десятая, Швеция, проиграв два матча, опустилась на шесть строчек и теперь замыкает двадцатку. Черногория - 30-я, Молдова - 44-я, а Лихтеншетейн занимает 49-е место.

    В тройку лучших сборных входят Германия, Испания и Англия.

    Рейтинг сборных УЕФА на 9 сентября 2015 года

    1. Германия       41 011
2. Испания         37 638
3. Англия            35 978
4. Португалия    34 622
5. Италия            33 714
6. Бельгия          33 712
7. Франция         33 599
8. Голландия      33 494
9. Украина          30 866
10. Австрия        30 717
11. Россия          30 350

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 18:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 11 сентября 2015, 17:15

      Хохлов и австрияков надо обходить

      0
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 10 сентября 2015, 14:14

      Мы хуже хохлов?

      0
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      Рейтинг: +40

      Goosfraba 10 сентября 2015, 08:17

      Бельгийцы опустились

      0
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      Рейтинг: +7

      Marizza 9 сентября 2015, 21:29

      Считай 10-е, Голландии на евро не будет))

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Marizza 11 сентября 2015, 09:31

      да и Украина далеко не факт, пока ей стыки светят, а там может быть все что угодно

      0
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      Рейтинг: +24995

      bset 9 сентября 2015, 19:33

      Адекватность этого рейтинга зашкаливает)) Выиграли - в десятке. Проиграли - 30-е место)

      0
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      ...
      Рейтинг: +16

      Forwart > bset 9 сентября 2015, 21:04

      рейтинг ФИФА и УЕФА путаешь

      2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 9 сентября 2015, 19:02

      А че там ХОХЛЫ забыли со своей ниочемной сборной???Они уж никак не выше Австрии должны быть!!!Чушь...

      0
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      Рейтинг: +24

      Лохмач Санькевичус 9 сентября 2015, 18:47

      Желательно в 6-ку войти (а если Франции не будет в первой шестёрке то и в пятёрку), чтоб нас из первой корзины при жеребьёвке доставали... После двух оставшихся побед в группе, это возможно, учитывая плотность тех сборных что выше нас.

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Лохмач Санькевичус 11 сентября 2015, 09:36

      какая шестерка? 3000 очков отыграть? Я не знаю, как насчитываются очки, но уверен, что за 2 победы 3000 очков (даже больше) можно отыграть. И при этом чтоб все остальные проиграли)) А по сути какая разница? Надо из любой корзины достойно играть. Пусть даже если со второго места в группе выйдем. Да и объективно - нам ой как далеко до 1-й шестерки. 10-е место - наш предел и более менее реальный уровень.

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