Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мовсесьян: «У игроков эйфории не будет, уверен»

    Скаут московского ЦСКА Андрей Мовсесьян уверен, что игроки сборной России не будут переоценивать свои силы после двух побед подряд над сборными Швеции и Лихтенштейна.

    «У игроков эйфории не будет, уверен, а вот у прессы - вполне. Не надо сейчас превозносить результаты, петь дифирамбы. Коллектив сделал ровно то, что от него и требовалось, чтобы приблизить себя к выходу в финальную часть Евро-2016. Когда пробьемся во Францию, то тогда можно будет подвести итоги микроцикла под руководством Леонида Слуцкого. Но только когда будет решена задача», - заявил Мовсесьян.

    Полное интервью с Андреем Мовсесьяном читайте на нашем сайте.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2015 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11