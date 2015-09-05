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    Хамрен: «Акинфеев творил поразительные вещи»

    Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен подвел итог прошедшего матча 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против России.

    «Если посмотреть на детали, мы могли бы лучше сработать. Были кое-какие недоработки в том, как работали с Артемом Дзюбой, но в целом я доволен действиями обороны. А вот атака оставляла желать лучшего. Когда мяч к нам попадал, мы слишком часто его теряли. Плюс травма Златана Ибрагимовича. Мы думали начать второй тайм по схеме 4-4-2, но для этого пришлось бы делать две замены, а это было рано, - сказал Хамрен. - Последние 25-30 минут у нас были хорошие возможности и могли бы заработать хотя бы очко, но вратарь соперников совершал поразительные вещи. Он молодец. Что касается тактики, следовало бы усилить центр, но в целом я доволен защитным стилем игры. Нападение страдало в большей степени. В первой части игры мы действовали недостаточно активно, но я не рискнул производить двойную замену после перерыва».

    Напомним, в итоге шведы уступили со счетом 0:1.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2015 21:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -16

      kolc40 5 сентября 2015, 22:14

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      Рейтинг: +1154

      Стаz > kolc40 5 сентября 2015, 22:27

      Нагнуть бы тебя' зуко

      1
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      Рейтинг: -16

      kolc40 5 сентября 2015, 21:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - Bets2k.com

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      Рейтинг: +10

      jump• > kolc40 5 сентября 2015, 22:41

      ты когда свой спам закончишь писать?

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