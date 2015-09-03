Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Баварии» назревает конфликт между Дугласом Костой и Роббеном

    Внутри мюнхенской "Баварии" назревает конфликт между двумя футболистами - бразильцем Дугласом Костой и голландцем Арьеном Роббеном.

    Последний раскритиковал финт на публику, который сделал бразильский полузащитник в поединке против "Байера". Это стало стартовым толчком к внутреннему конфликту в команде.

    "Дугласу необходимо прекращать этот цирк. Хоть счет и был 3:0 в нашу пользу, но необходимо всегда уважать соперника. Его действия были весьма сомнительны.", - высказался голландец.

    Бразилец не стал молчать и ответил в бразильских СМИ: "Роббен подверг критике мой трюк "ламберту"? Я продолжу это делать и дальше. Хосеп Гвардиола подписал меня именно для таких трюков. Он всегда дает мне свободу и говорит, что бы я не прекращал развиваться и делал на поле то, что хочется."

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2015 13:24
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 3 сентября 2015, 23:54

      В настоящее время коста в разы лучше роббена, так что помолчал бы хрустальный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      drnigo 3 сентября 2015, 21:30

      А сам Роббен тоже хорош. До последнего держит мяч, а когда уже видит что сам не справляется, отдает очень неудобный пас своим партнерам. В последнее время так он играет все чаще и чаще. А Коста в тот момнет игры да пожадничал. Но в основном всю игру провел отлично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Dodge87 3 сентября 2015, 16:01

      доиграется робен..нельзя обижать или что то запрещать Донецким..а то мюнхен превратится в мюнхенскую народную республику

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      89388900185 3 сентября 2015, 15:40

      он превосходит Роббена во всех аспектах и потому ревнует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 сентября 2015, 15:25

      Донецких задевать опасно...)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      bahyus 3 сентября 2015, 15:08

      Роббена в МЮ за 8 млн фунтов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Sanzhakov 3 сентября 2015, 14:14

      Под Хави решил зачесаться)) Жаль что такое прикрывать пытаются, не считаю это издевательство

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Mandarin_misha 3 сентября 2015, 14:07

      Зачёт!!! Если футболист это умеет делать, то он и должен это показывать

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11