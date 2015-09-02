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    Адебайор ждал божьего знамения для трансфера

    Нападающий «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор мог покинуть клуб этим летом, однако набожность и желание получить побольше денег не позволили трансферу состояться.

    После прохождения медосмотра в «Астон Вилле» и фотосессий с футболкой бирмингемского клуба Адебайор заявил, что трансфер состоится только в том случае, если на то будет божье знамение. В итоге переход не состоялся.

    В конце трансферного окна «Тоттенхэм», отчаявшись избавиться от футоблиста, предлагал Адебайору досрочно расторгнуть соглашение с выплатой части остаточной стоимости контракта – это дало бы игроку возможность перейти в другой клуб в любое время. Однако Адебайор затребовал полную компенсацию в пять миллионов фунтов, на что «Тоттенхэм» не согласился.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.09.2015 20:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 2 сентября 2015, 21:41

      Просто интересно, а чего конкретно он ждал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 2 сентября 2015, 21:40

      жадный до денег какаой

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