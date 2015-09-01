Слуцкий: «У Акинфеева небольшие проблемы с коленом»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, почему на первой тренировке под его руководством отсутствовал голкипер Игорь Акинфеев.

«Почему не было Акинфеева? У него есть небольшие проблемы с коленом, но это проблемы рабочего характера. Поэтому мы дали ему возможность сегодня отдохнуть. Завтра он будет работать в группе», - сказал Слуцкий.