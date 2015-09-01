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    Слуцкий: «У Акинфеева небольшие проблемы с коленом»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, почему на первой тренировке под его руководством отсутствовал голкипер Игорь Акинфеев.

    «Почему не было Акинфеева? У него есть небольшие проблемы с коленом, но это проблемы рабочего характера. Поэтому мы дали ему возможность сегодня отдохнуть. Завтра он будет работать в группе», - сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2015 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -25

      wasi62 1 сентября 2015, 19:00

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