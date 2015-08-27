Лига Европы. «Боруссия» Д громит «Одд» и другие результаты

Завершились очередные ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы. Вновь сверхрезультативный поединок выдали дортмундская «Боруссия» и норвежский «Одд». В прошлой встрече они на двоих забили семь мячей (3:4), а в этот раз даже смогли превзойти этот результат – 7:2 в пользу немцев. Таким образом, «Боруссия» выходит в групповой этап.

В других матчах «Стандарт» обыграл «Мельде» , но за счет выездного гола дальше прошли норвежцы; чешская «Виктория» вновь обыграла «Войводину».

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

Боруссия Д (Германия) – Одд (Норвегия) 7:2 (4:1)

Голы: 0:1 – Халворсен, 19; 1:1 – Мхитарян, 25; 2:1 – Ройс, 27; 3:1 – Ройс, 31; 4:1 – Кагава, 40; 5:1 – Гюндоган, 51; 6:1 – Ройс, 57; 6:2 – Берг, 64; 7:2 – Кагава, 90.

Стандарт (Бельгия) – Мельде (Норвегия) 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Нокерт, 26; 1:1 – Хуссейн, 42; 2:1 – Сантини, 48; 3:1 – Требель, 90.

Войводина (Сербия) – Виктория (Чехия) 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дурич (в свои ворота), 19; 0:2 – Дурис, 60.