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    Текстовая трансляция матча «Рубин» - «Работнички» - на «Бомбардире»

    «Рубин» и «Работнички» не впечатлили качеством футбола в первом матче в Скопье. Однако по игре было заметно, что казанцы имеют в своем распоряжении более классных футболистов. Впрочем, мы нередко становились свидетелями, когда после ничейного результата матча в гостях более сильная команда не сумела настроиться на домашнюю игру и вылетала из турнира. Чтобы не повторить историю выступлений московского «Локомотива» в прошлом розыгрыше Лиги Европы казанцам необходимо со всей ответственностью подойти к ответному матчу.

    «Бомбардир» предлагает своим читателям текстовую трансляцию матча «Рубин» - «Работнички». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало встречи в 19.00

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2015 10:50
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