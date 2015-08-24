Венгер: «Ливерпуль» отказался продать нам Суареса, поэтому я не испытываю к ним сочувствия»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча третьего тура АПЛ против «Ливерпуля» заявил, что он не испытывает сочувствия к сопернику в связи с переходом полузащитника Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» сам принимает решения. Они отказались продать нам Суареса, поэтому я не испытываю сочувствия к ним. Лично я высоко оцениваю Стерлинга. Во время сезона он ведет себя тихо и не делает глупых заявлений. Он качественный игрок. Они приобрели Фирмино. У него похожий стиль. Посмотрим, что он сможет показать», - сказал Венгер..