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    Венгер: «Ливерпуль» отказался продать нам Суареса, поэтому я не испытываю к ним сочувствия»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча третьего тура АПЛ против «Ливерпуля» заявил, что он не испытывает сочувствия к сопернику в связи с переходом полузащитника Рахима Стерлинга в «Манчестер Сити».

    «Ливерпуль» сам принимает решения. Они отказались продать нам Суареса, поэтому я не испытываю сочувствия к ним. Лично я высоко оцениваю Стерлинга. Во время сезона он ведет себя тихо и не делает глупых заявлений. Он качественный игрок. Они приобрели Фирмино. У него похожий стиль. Посмотрим, что он сможет показать», - сказал Венгер..

    Источник: Goal.com

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    24.08.2015 10:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21

      Martini1987 24 августа 2015, 14:06

      Фигню какую-то написали тут, неужели тем не осталось других, ведь на лицо, что Венгер - фейковый, уважающий себя тренер такую ересь нести не будет.

      0
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      Рейтинг: +10

      sir Alex 24 августа 2015, 13:05

      Ливерпулю пох.. на чье-то мнение. Как и всем, должно быть

      0
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      Рейтинг: +42

      firewing 24 августа 2015, 11:54

      Странный комментарий от Венгера - при чём здесь сочувствие? Клуб заработал и всё...

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 августа 2015, 11:01

      А нужно ли Ливерпулю сочуствие Венгера

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