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    Лига Европы. «Заря» уступает «Легии», «Аякс» обыгрывает «Яблонец» и другие результаты

    Завершились еще несколько встреч раунда плей-офф Лиги Европы.

    Луганская «Заря» в номинально домашней встрече проиграла «Легии» (0:1), а амстердамский «Аякс» благодаря голу с пенальти одолел дома «Тун».

    Также выделим победы ПАОКа над «Брондбю» со счетом 5:0 (хет-трик оформил Мак) и домашние победы чешских «Слована» и «Спарты». Встреча «Мельде» и «Стандарта» принесла успех норвежскому клубу – 2:0.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Первые матчи.

    «Заря» (Украина) – «Легия» (Польша) 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кухарчик, 48.

    ПАОК (Греция) – «Брондбю» (Дания) 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мак, 17; 2:0 – Пелкас, 36; 3:0 – Родригес , 51; 4:0 – Мак, 80; 5:0 – Мак, 82.

    «Слован» (Чехия) – «Хайдук» (Хорватия) 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Покорны, 79.

    «Спарта» (Чехия) – «Тун» (Швейцария) 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Суттер, 5; 1:1 – Намойнесу, 43; 2:1 – Докал, 45; 3:1 – Докал, 90.

    «Аякс» (Нидерланды) – «Яблонец» (Чехия) 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Милик (с пенальти), 54.

    «Мельде» (Норвегия) – «Стандарт» (Бельгия) 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хойланд, 24; 2:0 - Эльюнусси, 28

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2015 22:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 20 августа 2015, 22:32

      как то малоинтересно.

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