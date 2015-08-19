Калешин: «ХИК сильный соперник»

Защитник футбольного клуба «Краснодар» Виталий Калешин поделился мнением о силе финского ХИКа, с которым краснодарскому клубу предстоит сыграть в рамках раунда плей-офф Лиги Европы 20 августа.

«Наш соперник шесть лет подряд выигрывает чемпионат своей страны, и этот факт сам по себе говорит о его силе. О финском футболе в целом и о клубе ХИК мне известно немногое, но я предполагаю, что команда из Хельсинки будет играть в присущей северным странам силовой, атлетичной манере, и легко нам точно не будет. А более подробно о сопернике нам расскажет тренер на теоретических занятиях», - сказал Калешин.