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    Гари Невилл считает, что в ситуации с Де Хеа виновато руководство «Манчестер Юнайтед»

    По мнению бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла, в сложившейся вокруг испанского голкипера Давида Де Хеа ситуации виноваты боссы клуба.

    «Уверен, это пример плохого менеджмента. Почему клуб не попытался продлить контракт раньше, а тянул до последнего сезона?», - задается вопросом Невилл.

    «Ситуация с контрактом — это плохой менеджмент со стороны «Юнайтед» и они расплачиваются за это. Кроме того, зимой для чего-то был подписан Виктор Вальдес, и это добавило Давиду нервозности. Это отвратительная ситуация. От всего происходящего никто не будет в выигрыше, эту ситуацию нужно как можно быстрее разрешить».

    Источник: Goal.com

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    15.08.2015 21:17
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