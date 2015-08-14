Луческу: «В матчах с «Днепром» и «Динамо» наверняка будут большие судейские ошибки»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал поражение от "Днепра" (0:2) в рамках пятого тура УПЛ.

«Днепр заслужил сегодня победу. Очень прагматично сыграли, закрыли нам все зоны в атаке, а сами пытались строить игру на контратаках», — поведал Луческу в послематчевом интервью.

Работа судей вызвала у румынского специалиста серьезные нарекания.

«При счете 0:0 был чистейший пенальти на Феррейре, после которого все изменилось. Повторяется ситуация с прошлого года. В матчах с «Днепром» и «Динамо» наверняка будут большие судейские ошибки, мы будем терять очки. После этого момента с пенальти пошла контратака соперника, с которой «Днепр» и забил первый гол».

«Комментировать что-то тяжело, ведь я ожидал, что это будет. Не зря одобрили чемпионат только из 26-ти туров. Все будет решаться в непосредственных играх между собой, как это решилось сегодня. Нужно быть в три раза сильнее соперника, чтобы выигрывать такие игры. Хочется, чтобы судья тоже дал ответ, почему в том эпизоде он не назначил одиннадцатиметровый», - сказал Луческу.

Своими подопечными тренер также остался недоволен.

«Помимо всего этого, я недоволен игрой своей команды. Уж слишком нервозно мы выглядели сегодня. Плюс Шевчук не может в своем возрасте позволять себе такие жесты. Он дорого за это заплатит».