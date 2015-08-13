Якин является одним из кандидатов на должность главного тренера «Марселя»

Экс-наставник московского «Спартака» Мурат Якин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Марселя». По информации портала Europe-Mercato.com, президент «Марселя» Венсан Лабрюн выбирает между Якином и бывшим наставником мадридского «Реала» немцем Берндом Шустером.

Напомним, «Марсель» лишился главного тренера уже после первого тура национального первенства, когда в отставку неожиданно подал аргентинец Марсело Бьелса.

Ранее сообщалось, что Лабрюн хочеть видеть на посту наставника команды Карло Анчелотти и готов предложить итальянцу контракт с окладом семь миллионов евро в год.