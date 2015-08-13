«Днепр» испытывает финансовые трудности

Да ладно, у Бени нет Бабла? Тогда и у Приват Банка финансовые трудности. По моему бред, да и на сайте не увидел.
Да ладно, у Бени нет Бабла? Тогда и у Приват Банка финансовые трудности. По моему бред, да и на сайте не увидел.
Cергей РЕБРОВ повторил рекорд Валерия ЛОБАНОВСКОГО!
Разгромив в 5-м туре Лиги Пари-матч львовские «Карпаты» 3:0 динамовцы под руководством Сергея Реброва повторили клубный рекорд в чемпионатах страны достигнутый ранее Валерием Лобановским, составляющий серию из 33 матчей без поражений (27 побед, шесть ничьих, разница мячей 77:13).
Нигде подтверждения не нашел, более того, на оф. фан сайте Днепра, утверждают, что ультрас будут в Одессе за день до матча, что бы присутствовать на предматчевой тренировке Днепра, работники клуба в разговорах с ультрас это подтвердили.
Как же так самостийные?За что на майдане стояли?
2002 это год твоего рождения? тоже мне эксперты:)
Отвечать вопросом на вопрос - это мой стиль. Не занимайтесь плагиатом.
ok
Беня ответку получает... Поделом...
Каломойша всех слил.