«Днепр» испытывает финансовые трудности

"Днепр" перед матчем с "Шахтером" испытывает финансовые трудности. Днепропетровский клуб прибудет в Одессу на игру с "горняками" в день матча.Причина — отсутствие средств для "ночевки".

Похоже, что финансовые сложности в "Днепре" набирают обороты. Напомним, ранее подал в отставку главный тренер команды Мирон Маркевич, а ряд футболистов выразили желание сменить клуб.