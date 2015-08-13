Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Днепр» испытывает финансовые трудности

    "Днепр" перед матчем с "Шахтером" испытывает финансовые трудности. Днепропетровский клуб прибудет в Одессу на игру с "горняками" в день матча.Причина — отсутствие средств для "ночевки".
    Похоже, что финансовые сложности в "Днепре" набирают обороты. Напомним, ранее подал в отставку главный тренер команды Мирон Маркевич, а ряд футболистов выразили желание сменить клуб.

    Источник: ФК «Днепр»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2015 07:41
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 24 августа 2015, 22:31

      Да ладно, у Бени нет Бабла? Тогда и у Приват Банка финансовые трудности. По моему бред, да и на сайте не увидел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Трувор 16 августа 2015, 12:29

      Cергей РЕБРОВ повторил рекорд Валерия ЛОБАНОВСКОГО!
      Разгромив в 5-м туре Лиги Пари-матч львовские «Карпаты» 3:0 динамовцы под руководством Сергея Реброва повторили клубный рекорд в чемпионатах страны достигнутый ранее Валерием Лобановским, составляющий серию из 33 матчей без поражений (27 побед, шесть ничьих, разница мячей 77:13).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Аvi-8 13 августа 2015, 19:02

      Нигде подтверждения не нашел, более того, на оф. фан сайте Днепра, утверждают, что ультрас будут в Одессе за день до матча, что бы присутствовать на предматчевой тренировке Днепра, работники клуба в разговорах с ультрас это подтвердили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +803

      jet andy 13 августа 2015, 16:29

      Как так то? Дошли до финала ЛЕ, продали Коноплянку, президент олигарх, а денег на ночевку нет?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -130

      калач > jet andy 3 ноября 2015, 08:22

      конопля ушел забесплатно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Sanyaloko2002 13 августа 2015, 14:14

      Как же так самостийные?За что на майдане стояли?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Sanyaloko2002 13 августа 2015, 14:41

      2002 это год твоего рождения? тоже мне эксперты:)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > VityOk(Dynamo Kyiv) 13 августа 2015, 17:59

      Отвечать вопросом на вопрос - это мой стиль. Не занимайтесь плагиатом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Старый Пью 14 августа 2015, 13:04

      ok

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > ziborock 14 августа 2015, 13:08

      мне смешно читать такие коменты. приезжай в Днепр и увидишь как мы живем.А живем мы не так уж плохо. как вам говорят

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Positive141 > ziborock 15 августа 2015, 09:41

      Ты болельщик,а не политолог. Не поднимай гнилые темы на спортивном сайте.не бось от роду лет 18, а уже вместо головы телевизор!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 августа 2015, 13:49

      Беня ответку получает... Поделом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 13 августа 2015, 08:19

      Каломойша всех слил.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11