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    Видаль призывает Комана последовать за ним

    Новоиспеченный полузащитник «Баварии» Артуро Видаль призвал молодого хавбека «Ювентуса» Кингсли Комана пойти по его пути.

    «Коман не просто молод и быстр. Он классный и качественный футболист. У него есть огромный потенциал к тому, чтобы расти и прогрессировать и, если он последует за мной, то он очень сильно поможет «Баварии» в будущем», - сказал чилиец.

    Напомним, Артуро Видаль этим летом перешел из туринского «Ювентуса» в мюнхенскую «Баварию». Немецкий гранд помимо Видаля также пытается заполучить из состава итальянского клуба 19-летнего француза Кингсли Комана.

    Источник: Football Italia

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    12.08.2015 15:33
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +84

      bw17 12 августа 2015, 17:17

      Не по пацански Артуро...

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