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    Маркевич хочет покинуть «Днепр» цивилизованно

    Главный тренер украинского «Днепра» Мирон Маркевич поделился деталями своего решения уйти в отставку.

    «Я сообщил о своем желании уйти в отставку генеральному директору Андрею Стеценко, который проинформировал об этом владельца клуба. Теперь все будет зависеть от его решения. Хотелось бы, чтобы дело решилось позитивно. Я попросил руководство, с которым у меня действующий контракт, разорвать его досрочно и без взаимных претензий. Хочу покинуть команду цивилизованно, без обливаний друг друга грязью, как это иногда, к сожалению, бывает в футбольном мире», - сказал наставник.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    11.08.2015 11:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +149

      goga1332 11 августа 2015, 12:31

      цивилизованно на украине не бывает ))

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > goga1332 11 августа 2015, 17:03

      А в кацапстане бывает?

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