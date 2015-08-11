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    Уткин: «Работать под руководством Канделаки унизительно»

    Популярнейший футбольный комментатор Василий Уткин высказал свою позицию касательно потенциальной работы на новом федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ» под руководством Тинатин Канделаки.

    «То, что происходит сейчас, в моем понимании – позор, и я запрещаю себе думать об ипотеке в этот момент. Много лет мечтать о том, чтобы делать по телевизору спорт на всю страну. Иногда его делать. Учиться у великих людей. Может быть, плохо учился. Может быть, надо было еще у кого-то научиться чему-то параллельно. О нет, я говорю не о телевидении, я говорю просто о себе. Так вот: я не для этого потратил половину своей жизни, чтобы теперь смотреть по утрам, как Тина Канделаки, разбудив ни свет ни заря несчастного фотографа, называет свою физкультуру спортом.
    Дело не в личности. Дело в чувстве омерзения. Это просто возмутительно. Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина. Это катастрофа, и это мерзко. Это ровно то, против чего всегда восставали мои учителя — Анна Дмитриева, Евгений Майоров, Владимир Маслаченко. Или тихо бунтовали. Это то, чему родители приучают противостоять в каждой семье – дешевое лицемерие, банальный карьеризм. У меня дефицитная профессия, ей сложно заниматься на досуге – то есть заниматься-то можно, просто не прокормишься. Так-то комментировать дома у телевизора всякий горазд, дело это увлекательное! Но вот так, слово за слово, шутка за шуткой я понял, что дело куда серьезнее, чем я ожидал. Шуточки к черту, ребята. Я пошел. Это не шантаж, не ревность и не зависть. Работать на спортканале под руководством Тины Канделаки унизительно, это предательство потраченного на профессию времени.
    Кому-то, глядишь, и шанс, а я так на это смотрю. Это как водителя нанимать у входа в вытрезвон. Человек я уже немолодой, и на ерунду тратить жизненные силы, простите, не могу. Это слишком большой шанс – сделать национальный спортканал; для этой попытки мы выдержали серьезную конкуренцию и сумели остаться достаточно убедительными, доверительными с нашим зрителем. Для меня это было делом жизни; нет ничего предосудительного в том, что для кого-то другого это карьерный шанс. Просто уже не моя история. Я в последнее время читать меньше стал. Вот, почитаю».

    Источник: Sports.ru

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    11.08.2015 10:07
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    Комментарии (59)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Grelas
    1439300321
    Далеко не поклонник Уткина, но сейчас полностью на его стороне.
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    DevilsMilan
    1439305482
    Палка о двух концах. С одной стороны Уткин ничего толкового в качестве директора или кем он там был за все годы не сделал.С другой стороны ставить человека абсолютно не секущим в футболе на такую высокую должность,довольно странный выбор.
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    Поц
    1439305889
    Уткин: «Работать под руководством Канделаки унизительно» Поц:«Работать унизительно»
    Ответить
    iBragim2102
    1439307068
    Озеров, этого бездаря, комментировать, конечно, не учил!
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    Jakson Soccer
    1439308138
    Наверное Черданцев метел на место Тиночки))) но мимо видать, щяс следом попрется за Васьком))))
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    edw7777
    1439308870
    Молодец, Василий!!!
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    Serjinho
    1439309112
    надо было канделаки вместо лени-гамбургера главным тренером в сборную!
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    FIFA2
    1439309429
    как свидетельствует ютуб от 10.12.2011 популярнейший комментатор Сестрауткин В. криками на Болотной: "Путин за*бал!" вдохновил блестящего окраинского дипломата Дещицу А. на эпохальный рык от 15.06.2014: "Путин ху*ло!",совершив тем самым восторженный сдвиг в умах либеральных орков,радужных толерастов и прочих различных нациокуенов,осзнанно и неосознанно разваливающих свою Родину.В результате,получив от властьимущих 100% заслуженный привет через гражданку Канделаки Т.от 01.07.2015,сам пребывает в акуе и который день плачет как девственница в автомате..Таким образом можно смело утверждать,что данный популярнейший комментатор САМ За*бал не всех но многих,и САМ же Много Кто..потому что круглая Земля..Уахахахахахаха..
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    SHMEL
    1439311910
    Вася умом тронулся.Тина профессионал с большой буквы,а Утку жаба душит,что назначили не его,а более грамотного специалиста.
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    ologreds
    1694997427
    numo438556
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