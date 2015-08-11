Уткин: «Работать под руководством Канделаки унизительно»

Популярнейший футбольный комментатор Василий Уткин высказал свою позицию касательно потенциальной работы на новом федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ» под руководством Тинатин Канделаки.

«То, что происходит сейчас, в моем понимании – позор, и я запрещаю себе думать об ипотеке в этот момент. Много лет мечтать о том, чтобы делать по телевизору спорт на всю страну. Иногда его делать. Учиться у великих людей. Может быть, плохо учился. Может быть, надо было еще у кого-то научиться чему-то параллельно. О нет, я говорю не о телевидении, я говорю просто о себе. Так вот: я не для этого потратил половину своей жизни, чтобы теперь смотреть по утрам, как Тина Канделаки, разбудив ни свет ни заря несчастного фотографа, называет свою физкультуру спортом.

Дело не в личности. Дело в чувстве омерзения. Это просто возмутительно. Никто не говорит о спорте настолько банально, тухло и омерзительно, как Тина. Это катастрофа, и это мерзко. Это ровно то, против чего всегда восставали мои учителя — Анна Дмитриева, Евгений Майоров, Владимир Маслаченко. Или тихо бунтовали. Это то, чему родители приучают противостоять в каждой семье – дешевое лицемерие, банальный карьеризм. У меня дефицитная профессия, ей сложно заниматься на досуге – то есть заниматься-то можно, просто не прокормишься. Так-то комментировать дома у телевизора всякий горазд, дело это увлекательное! Но вот так, слово за слово, шутка за шуткой я понял, что дело куда серьезнее, чем я ожидал. Шуточки к черту, ребята. Я пошел. Это не шантаж, не ревность и не зависть. Работать на спортканале под руководством Тины Канделаки унизительно, это предательство потраченного на профессию времени.

Кому-то, глядишь, и шанс, а я так на это смотрю. Это как водителя нанимать у входа в вытрезвон. Человек я уже немолодой, и на ерунду тратить жизненные силы, простите, не могу. Это слишком большой шанс – сделать национальный спортканал; для этой попытки мы выдержали серьезную конкуренцию и сумели остаться достаточно убедительными, доверительными с нашим зрителем. Для меня это было делом жизни; нет ничего предосудительного в том, что для кого-то другого это карьерный шанс. Просто уже не моя история. Я в последнее время читать меньше стал. Вот, почитаю».