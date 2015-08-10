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    «Динамо» не по карману контракт Кокорина

    Нападающий «Динамо» Александр Кокорин близок к переходу в «Зенит». Сообщается, что условия сделки уже обсуждаются, однако о размерах компенсации за 24-летнего форварда информации нет.

    Стала известна причина, по которой москвичи согласилось отпустить своего ведущего игрока. После ухода из клуба Бориса Ротенберга большой контракт Александра «Динамо» потянуть не сможет. Летом 2016 года исчтекает срок соглашения Кокорина с московским клубом, поэтому руководство «Динамо» заинтересовано выручить за своего форварда какие-то деньги, а не отпустить Александра в «Зенит» бесплатно, как ранее получилось в ситуации с Артуром Юсуповым.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.08.2015 06:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22

      Genario 10 августа 2015, 12:42

      За что платят такие деньги нападающим которые забивают чуть больше 10 мячей за сезон во всех турнирах )) Ну это же смешно!

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      Рейтинг: +9

      alex-tut 10 августа 2015, 11:43

      По контракту он получает 6 млн евро в год.
      Если подсчитать, по нынешнему курсу, то он получает более 1 млн рублей в день.

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      Рейтинг: +268

      Evgeny88 10 августа 2015, 10:47

      в общем про динамо можно забыть а жаль

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      Рейтинг: +146

      Misha78 10 августа 2015, 10:31

      Зажравшийся миллионер... вот он уж точно не нужен нам.

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      Рейтинг: +103

      skainet 10 августа 2015, 09:39

      Кокорин честно говоря не впечатляет ...в Зените думается точно основным не станет

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      Рейтинг: +966

      Харченко 10 августа 2015, 08:43

      Зенит-2.

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