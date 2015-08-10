«Динамо» не по карману контракт Кокорина

Нападающий «Динамо» Александр Кокорин близок к переходу в «Зенит». Сообщается, что условия сделки уже обсуждаются, однако о размерах компенсации за 24-летнего форварда информации нет.



Стала известна причина, по которой москвичи согласилось отпустить своего ведущего игрока. После ухода из клуба Бориса Ротенберга большой контракт Александра «Динамо» потянуть не сможет. Летом 2016 года исчтекает срок соглашения Кокорина с московским клубом, поэтому руководство «Динамо» заинтересовано выручить за своего форварда какие-то деньги, а не отпустить Александра в «Зенит» бесплатно, как ранее получилось в ситуации с Артуром Юсуповым.

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