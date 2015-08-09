Лига 1. «Монако» начинает с победы, а «Марсель» уступает дома

«Монако» в гостях вырвал победу у «Ниццы» в матче первого тура французского чемпионата благодарю мячу защитника Левена Курзава.



А вот «Марсель» в родных стенах оконфузился – с минимальным счетом уступил «Кану»

8 августа.





Ницца. Стадион «Альянц Ривьера».

Ницца (Ницца) – Монако (Монако) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Жермен, 7; 1:1 – Силва, 51; 1:2 – Курзава, 62.

Марсель. Стадион «Велодром».

Марсель (Марсель) – Кан (Кан) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Делор, 27

Монпелье. Стадион «Стад де ля Моссон».

Монпелье (Монпелье) – Анжер (Анжер) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Камара, 5; Суну, 79.

Нант. Стадион «Стад Божуар-Луар Фонтено».

Нант (Нант) - Генгам (Генгам) – 1:0 (0:0)



Голы: 1:0 - Сорбон (автогол), 89

Бастиа. Стадион «Стад Арман Сезари».

Бастиа (Бастиа) – Ренн (Ренн) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сио, 39; 1:1 – Аите – 50; 2:1 – Камано, 69.



Труа. Стадион «Стад де Лябе».

Труа (Труа) – Аяччо (Аяччо) – 0:0 (0:0).