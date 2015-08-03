Де Брюйне хочет перейти в «Баварию»

Рановато ему туда, не выдержит конкуренции.
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Я не сомневался. Все кто играет в Бундес Лиге, хотят в лучший клуб мира.
Приобретя такого игрока как Де Брюйне, Бавария бы и сама достаточно хорошо усилилась, и ослабила прямого конкурента
Во было бы класс.
Де Брюйне по мой точке мнения если ушел бы с Вольфсбурга то лучше в Баварию чем в Манчестер Сити 1.Подходит под стиль игры.2.Бавария успешнии клуб.
Ну началось скупка игроков у соперников грязные приемы.
в краснодар
Сильное будет приобретение, а главное - ко времени и к месту. Риби и Роби начинают резко сдавать.
Он же не любит конкуренции