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    Де Брюйне хочет перейти в «Баварию»

    Полузащитник немецкого «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне имеет желание этим летом перебраться в стан мюнхенской «Баварии», сообщает источник в «Твиттере». «Ротхозе», предположительно, уже сделали предложение бельгийцу, но того наотрез отказывается отпускать действующий клуб.
    Другим кандидатом на игрока является английский «Манчестер Сити», однако большинство СМИ полагают, что Де Брюйне в конечном счете останется «волком».

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    Источник: Twitter

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    03.08.2015 01:14
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 09:41

      Рановато ему туда, не выдержит конкуренции.

      0
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      ...
      Рейтинг: +154

      DonnyDarko > nahan 3 августа 2015, 09:53

      тут не поспоришь,у Пепа может рядом с Гётце на лавку сесть

      0
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 3 августа 2015, 08:47

      Я не сомневался. Все кто играет в Бундес Лиге, хотят в лучший клуб мира.

      1
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      Рейтинг: +13

      k1llerS_Pro 3 августа 2015, 07:43

      Приобретя такого игрока как Де Брюйне, Бавария бы и сама достаточно хорошо усилилась, и ослабила прямого конкурента

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      drnigo 3 августа 2015, 07:21

      Во было бы класс.

      1
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      Рейтинг: +24

      vest01 3 августа 2015, 04:51

      Де Брюйне по мой точке мнения если ушел бы с Вольфсбурга то лучше в Баварию чем в Манчестер Сити 1.Подходит под стиль игры.2.Бавария успешнии клуб.

      1
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 3 августа 2015, 03:27

      Ну началось скупка игроков у соперников грязные приемы.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko > CSKA75875 3 августа 2015, 04:15

      где тут ты видишь грязные приёмы?Кевин сам желает перебраться в Баварию,или по твоему лучше ему идти в МС,чем в топ клуб которой может выйграть несколько трофеев за сезон включая ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +10

      ZSBG > CSKA75875 3 августа 2015, 04:20

      Кто бы говорил о грязных приемах

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 3 августа 2015, 03:26

      в краснодар

      0
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      Рейтинг: +8

      Фиорито 3 августа 2015, 03:03

      Сильное будет приобретение, а главное - ко времени и к месту. Риби и Роби начинают резко сдавать.

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 3 августа 2015, 01:37

      Он же не любит конкуренции

      -1
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