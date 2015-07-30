Хорхе Вальдано: «Людям нужны козлы для отпущения и герои, а Месси имеет оба статуса»

Считаю Лионель виноват в обоих поражениях в финалах ЧМ и КА немного больше чем остальные полевые игроки сборной, ведь он лидер 10-ка мозг нападения этой команды и главная звезда. Оба финала Месси провел не ярко, мало создал для партнеров, не смог перестроится при игре в плотной опеке, штрафные в его исполнении и удары были неточны и мало опасны. Но все же я считаю глупо критиковать Месси что он не выкладывается, он пытается, но не получается, да и тренера Аргентинцам не особо сильные попадаются последние лет 10.
Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано выступил в защиту нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. В Аргентине форварда критикуют, считая, что тот полностью не выкладывается на поле в матчах за сборную.
«Я понимаю, что людям нужны козлы для отпущения и герои, а Месси имеет оба статуса. Когда команда побеждает, а он способствует успеху своей замечательной игрой, то мы идём к алтарю, чтобы преклониться перед ним. А когда команда проигрывает, мы у того же самого алтаря приносим его в жертву. В пяти из шести встреч, сыгранных им на Кубке Америки, он признавался лучшим игроком матча. А за результат финала несёт ответственность вся команда», - сказал цитирует Вальдано.
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