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    Хорхе Вальдано: «Людям нужны козлы для отпущения и герои, а Месси имеет оба статуса»

    Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано выступил в защиту нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. В Аргентине форварда критикуют, считая, что тот полностью не выкладывается на поле в матчах за сборную.

    «Я понимаю, что людям нужны козлы для отпущения и герои, а Месси имеет оба статуса. Когда команда побеждает, а он способствует успеху своей замечательной игрой, то мы идём к алтарю, чтобы преклониться перед ним. А когда команда проигрывает, мы у того же самого алтаря приносим его в жертву. В пяти из шести встреч, сыгранных им на Кубке Америки, он признавался лучшим игроком матча. А за результат финала несёт ответственность вся команда», - сказал цитирует Вальдано.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 09:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +226

      рус фан 31 июля 2015, 02:53

      Считаю Лионель виноват в обоих поражениях в финалах ЧМ и КА немного больше чем остальные полевые игроки сборной, ведь он лидер 10-ка мозг нападения этой команды и главная звезда. Оба финала Месси провел не ярко, мало создал для партнеров, не смог перестроится при игре в плотной опеке, штрафные в его исполнении и удары были неточны и мало опасны. Но все же я считаю глупо критиковать Месси что он не выкладывается, он пытается, но не получается, да и тренера Аргентинцам не особо сильные попадаются последние лет 10.

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      Рейтинг: +20

      Давуд 30 июля 2015, 23:05

      Сильно +100

      0
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      Рейтинг: +13

      roma819 30 июля 2015, 14:14

      Правильно!

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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 13:38

      красиво сказал, браво!

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      Рейтинг: +17

      AR777 30 июля 2015, 13:35

      Следовательно,Месси-героический козел?

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      Рейтинг: +80

      aseke25 30 июля 2015, 12:18

      Месси легенда НЛО..

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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 11:46

      одобряю и поддерживаю

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      Рейтинг: +296

      Raulya 30 июля 2015, 11:45

      Реально уже тошнит от месси и роналду... В Мире есть много других футболистов о ком можно гвоворить и писать не менее интересных...

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      Рейтинг: +29

      arsen09 30 июля 2015, 11:09

      Правильно сказал !

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      Рейтинг: -22

      qasi35 30 июля 2015, 11:03

      я рассылаю спам, я ушел в бан

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