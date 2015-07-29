В «Аль-Иттихаде» Мунтари будет зарабатывать 7 млн евро в год

Стала известна зарплата бывшего полузащитника "Милана" Салли Мунтари, ставшего игроком "Аль-Иттихада". Ганец будет зарабатывать около семи миллионов евро в год.



Еще два миллиона евро Мунтари получит от "Милана" за разрыв контракта. Однако такая зарплата не позволит Мунтари догнать Асамоа Гьяна, являющегося самым высокооплачиваемым африканским футболистом.



В составе "Милана" ганец выступал с 2012 года.



"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

