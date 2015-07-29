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    В «Аль-Иттихаде» Мунтари будет зарабатывать 7 млн евро в год

    Стала известна зарплата бывшего полузащитника "Милана" Салли Мунтари, ставшего игроком "Аль-Иттихада". Ганец будет зарабатывать около семи миллионов евро в год.

    Еще два миллиона евро Мунтари получит от "Милана" за разрыв контракта. Однако такая зарплата не позволит Мунтари догнать Асамоа Гьяна, являющегося самым высокооплачиваемым африканским футболистом.

    В составе "Милана" ганец выступал с 2012 года.

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    Источник: Ghanasoccernet

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    29.07.2015 12:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      smart1 29 июля 2015, 18:06

      И за что столько

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:50

      Вовремя избавились от него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 июля 2015, 14:32

      Чтоб я так жил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Robbaggio 29 июля 2015, 14:21

      Что за несправедливость?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 13:53

      Неплохо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +356

      Hardwell 29 июля 2015, 13:39

      Я бы тоже за эти бабосы поиграл бы там.Хоть в АЛЬ-НАСРИ)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:21

      я рассылаю спам, я дурачок

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +356

      Hardwell > qasi34 29 июля 2015, 13:39

      Мы уже все знаем,не волнуйся ты так.

      1
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