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    Лев: «Балотелли был гением, но сейчас редко играет на пределе возможностей»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился своим мнением о футболисте английского «Ливерпуля» и сборной Италии Марио Балотелли, информирует «Спорт-Экспресс».
    «Когда я время от времени смотрел за Балотелли в сборной Италии или в матче против нас на Euro-2012, он был просто гениален! Если бы он на сто процентов использовал свой потенциал, его было бы невозможно остановить. Но, конечно, он редко играет на пределе возможностей, он проявляет себя изредка и использует мало моментов», - поведал специалист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 21:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:03

      А теперь подаёт надежды на надежды...

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 07:16

      подавал большие надежды...а потом с этим завязал!

      1
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 29 июля 2015, 02:44

      Из всех тренеров в Марио больше всех верил Пранделли, но он не оценил поддержку тренера

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 29 июля 2015, 02:05

      Да Марио знатно забил дубель Немцам на евро 2012.

      0
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      Рейтинг: +31

      MarkN1007 28 июля 2015, 23:46

      гений без букви е

      0
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      Рейтинг: +10

      CombatFrog 28 июля 2015, 22:34

      Нормального тренера не нашлось на него. все по головке гладили. надо было пригрозить...

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      Рейтинг: +243

      No problem 28 июля 2015, 21:59

      "Трудный ребенок"

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      Рейтинг: +34

      KARE 28 июля 2015, 21:49

      Он в не поля очень много"балотеллил" !!!

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