Бонуччи продлил контракт с «Ювентусом» до 2020 года

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи подписал новый контракт с клубом. Об этом «Ювентус» объявил на своем официальном сайте.



Новое соглашение с 28-летним защитником рассчитано до 30 июня 2020 года. По предыдущему контракту, действие которого заканчивалось в 2017 году, Бонуччи получал 2 миллиона евро в год. Финансовая сторона нового соглашения не известна.



Бонуччи начал свою карьеру в «Интере», в составе которого выступал с 2005 по 2007 год. Затем он играл за «Тревизо» и «Бари». В «Ювентусе» игрок выступает с 2010 года. В прошлом сезоне чемпионата Италии он провел 34 матча и забил три мяча.



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