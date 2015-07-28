Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бонуччи продлил контракт с «Ювентусом» до 2020 года

    Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Леонардо Бонуччи подписал новый контракт с клубом. Об этом «Ювентус» объявил на своем официальном сайте.

    Новое соглашение с 28-летним защитником рассчитано до 30 июня 2020 года. По предыдущему контракту, действие которого заканчивалось в 2017 году, Бонуччи получал 2 миллиона евро в год. Финансовая сторона нового соглашения не известна.

    Бонуччи начал свою карьеру в «Интере», в составе которого выступал с 2005 по 2007 год. Затем он играл за «Тревизо» и «Бари». В «Ювентусе» игрок выступает с 2010 года. В прошлом сезоне чемпионата Италии он провел 34 матча и забил три мяча.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ФК «Ювентус»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2015 14:34
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 29 июля 2015, 21:10

      очень хорошо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:33

      Это понятно, Бонуччи многие клубы хотели бы подписать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Forza Kir 29 июля 2015, 11:59

      очень хорошая новость!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 16:15

      Очень хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Agro1987 28 июля 2015, 15:42

      Великолепно. Превратился за последние годы в настоящего топ защитника. Лео с нами, и это здорово!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      1897 28 июля 2015, 15:12

      Ожидаемо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      brat070 28 июля 2015, 15:05

      почетные статы для ЦЗ. у нас иные напы стока за сезон не забивают ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      bonucci 28 июля 2015, 14:58

      надежный чел!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 28 июля 2015, 14:39

      вот и хорошо.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11