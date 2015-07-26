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    «Реал» отклонил 120-миллионное предложение «ПСЖ» по Роналду

    «ПСЖ» этим летом пытался приобрести нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Испанский клуб отклонил предложение парижан о трансфере португальца в размере 120 млн евро.

    После того, как УЕФА ослабил ограничения французского клуба в плане трат, Qatar Investment Authority был готов выделить необходимые деньги на трансфер.

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи встретился с главой «Реала» Флорентино Переса, который указал на то, что в контракте Роналду прописана сумма отступных в размере миллиарда евро

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    Источник: AS

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    26.07.2015 10:52
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +13

      Baur1989 2 августа 2015, 09:37

      Нашу Рону некому недаем

      0
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      Рейтинг: +11

      Davo7 29 июля 2015, 15:18

      Мечтать не вредно для ПСЖ...в следующем году будут предогать 130-миллионов ))

      0
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 29 июля 2015, 11:21

      Не стоит он таких денег, хотя там лучше чем мы считают, значит знают в чем моржа...

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 27 июля 2015, 08:36

      В следующем году будут предлагать 80. Но перес еще попродает футболчки..

      -1
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      Рейтинг: +18

      goalaktika 26 июля 2015, 22:46

      Мир сошел с ума. . . . Хотя нет, люди сошли с ума

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:04

      капля камень точит!

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 26 июля 2015, 19:36

      Правильно сделали!

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      Рейтинг: +11

      ЮнДу77 26 июля 2015, 18:58

      роналду полне стоит этих денег

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 26 июля 2015, 17:20

      Рекордная заявка.

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      Рейтинг: +81

      stavr74 26 июля 2015, 16:41

      в мире кризис а тут такое бабло . жуть

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