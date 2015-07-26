«Реал» отклонил 120-миллионное предложение «ПСЖ» по Роналду

«ПСЖ» этим летом пытался приобрести нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.Испанский клуб отклонил предложение парижан о трансфере португальца в размере 120 млн евро.



После того, как УЕФА ослабил ограничения французского клуба в плане трат, Qatar Investment Authority был готов выделить необходимые деньги на трансфер.



Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи встретился с главой «Реала» Флорентино Переса, который указал на то, что в контракте Роналду прописана сумма отступных в размере миллиарда евро