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    Владимир Газзаев: «После вылета из Лиги Европы на меня и команду обрушился настоящий шквал порой огульной критики»

    Владимир Газзаев прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Актобе».

    «В прошлом сезоне мы выступили в Европе, на мой взгляд, очень достойно, остановились в шаге от группового этапа. На этот раз не сложилось, но считаю, что досадная еврокубковая осечка – повод для конструктивной критики, а не для уничтожения лидера чемпионата страны в прессе.

    Предвзятое отношение к себе некоторых СМИ я ощущал с первых дней работы в «Актобе», что вынудило меня на послематчевых пресс-конференциях с откровенных ответов на вопросы перейти на обтекаемые. А после вылета из Лиги Европы на меня и команду обрушился настоящий шквал порой огульной критики, не исключаю, что ангажированной, явно повлиявшей и на настроение болельщиков. Когда мы пропустили гол в первом после возвращения из Таллина матче чемпионата от «Окжетпеса», с трибун понеслось: «Газзаев, в отставку!». При том, что команда шла на первом месте, да и в этой игре мы победили 4:2. Все это не могло не влиять на настроение игроков «Актобе», и, учитывая сложившуюся ситуацию, я как человек, привыкший отвечать за свои поступки, свою работу, подал в отставку, хотя было неимоверно жаль оставлять команду, которую своими руками начал строить».

    Владимир Газзаев подал в отставку с поста главного тренера     «Актобе»



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2015 06:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 20:13

      расстрельная должность

      0
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      Рейтинг: +115

      berda2003 25 июля 2015, 21:55

      В. Газзаев - тренер, даже не смешно, ржать хочется...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +242

      fas759 25 июля 2015, 11:09

      Ключевое выражение - "огульной критики". Т.е.-рафик неуиноуат...Это все злопыхатели-завистники...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      КПР 25 июля 2015, 10:14

      Понимаем.

      0
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      Рейтинг: +923

      eaguar 25 июля 2015, 10:09

      Бывает .

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 25 июля 2015, 10:05

      пострадал на расовой почве

      0
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      Рейтинг: +48

      AktobeBarca 25 июля 2015, 10:03

      Физрук не более. Уничтожили команду вместе с руководством

      2
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      Рейтинг: +122

      Бригант 669 25 июля 2015, 09:45

      КУда теперь то??? капец, перекоти поле!!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 09:23

      Негатив и позитив всегда рядом...

      0
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      Рейтинг: +400

      post-navigator 25 июля 2015, 08:47

      Усатый пёс пошёл в разнос!

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