Манкильо арендован «Марселем»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Хавьер Манкильо отправился в аренду во французский «Марсель», информирует официальный сайт южан. Новый коллектив футболиста будет иметь право выкупить его у «матрасников».





Прошлый сезон защитник провел также в аренде в «Ливерпуле», но провел за «красных» всего лишь десять игр. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!