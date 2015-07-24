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    Манкильо арендован «Марселем»

    Полузащитник мадридского «Атлетико» Хавьер Манкильо отправился в аренду во французский «Марсель», информирует официальный сайт южан. Новый коллектив футболиста будет иметь право выкупить его у «матрасников».
    Прошлый сезон защитник провел также в аренде в «Ливерпуле», но провел за «красных» всего лишь десять игр.

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    Источник: ФК «Марсель»

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    24.07.2015 19:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +283

      nahan 25 июля 2015, 07:35

      Он же защитник...

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