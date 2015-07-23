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    Борини может оказаться в «Фиорентине»

    Форвард английского «Ливерпуля» Фабио Борини этим летом может перейти в стан итальянской «Фиорентины». Информацию о переговорах с «фиалками» подтвердил агент футболиста Марко ди Марчи. При этом представитель дал понять, что есть и другие варианты для нападающего, ясность в которых наступит в течение ближайшего времени.
    В прошлом сезоне АПЛ итальянец провел всего лишь двенадцать игр и однажды отличился.

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    Источник: Football Italia

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    23.07.2015 07:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 23 июля 2015, 16:37

      ну пусть переходит.

      0
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      Рейтинг: +25

      Shineheart 23 июля 2015, 13:16

      Жаль, что Роджерс намеренно его игнорил. Добротный игрок

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 09:19

      Он ещё кому-то нужен?

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