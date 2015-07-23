Борини может оказаться в «Фиорентине»

Форвард английского «Ливерпуля» Фабио Борини этим летом может перейти в стан итальянской «Фиорентины». Информацию о переговорах с «фиалками» подтвердил агент футболиста Марко ди Марчи. При этом представитель дал понять, что есть и другие варианты для нападающего, ясность в которых наступит в течение ближайшего времени.





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше! В прошлом сезоне АПЛ итальянец провел всего лишь двенадцать игр и однажды отличился.