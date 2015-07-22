Марио Суарес перешел в «Фиорентину»

Полузащитник "Атлетико" Марио Суарес стал игроком "Фиорентины", сообщает официальный сайт мадридского клуба.



28-летний испанец выступал за "Атлетико" на протяжении пяти сезонов и за это время выигрывал с клубом Лигу Европы, чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, дважды становился обладателем Суперкубка Европы, а также доходил до финала Лиги чемпионов.



В минувшем сезона Суарес провел за клуб 35 матчей во всех турнирах и забил два гола.



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