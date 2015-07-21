У болельщицы ЦСКА отозван титул «Мисс Обаяние РФПЛ»

Премьер-лига сообщила, что у 21-летней болельщицы ЦСКА Ольги Кузьковой отозвана награда «Мисс обаяние», завоеванная на конкурсе «Мисс РФПЛ». Это решение согласовано с членами жюри. Напомним, что на странице Ольги в соцсетях уже после конкурса были обнаружены записи и фотографии националистического, фашистского и антисемитского толка.





«Мы не приемлем проявлений фашизма, национализма и расизма, – сказал исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан. – Очень жаль, что так произошло. Тем не менее, прошу с пониманием отнестись к ситуации и к человеку. По молодости лет мы все совершали ошибки, порой шли не в ту сторону. Кто не без греха? Какие-то ошибки исправить легче, какие-то сложнее. Буду рад, если вся эта история поможет Оле разобраться со своими взглядами на жизнь.

