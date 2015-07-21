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    У болельщицы ЦСКА отозван титул «Мисс Обаяние РФПЛ»

    Премьер-лига сообщила, что у 21-летней болельщицы ЦСКА Ольги Кузьковой отозвана награда «Мисс обаяние», завоеванная на конкурсе «Мисс РФПЛ». Это решение согласовано с членами жюри. Напомним, что на странице Ольги в соцсетях уже после конкурса были обнаружены записи и фотографии националистического, фашистского и антисемитского толка.

    «Мы не приемлем проявлений фашизма, национализма и расизма, – сказал исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан. – Очень жаль, что так произошло. Тем не менее, прошу с пониманием отнестись к ситуации и к человеку. По молодости лет мы все совершали ошибки, порой шли не в ту сторону. Кто не без греха? Какие-то ошибки исправить легче, какие-то сложнее. Буду рад, если вся эта история поможет Оле разобраться со своими взглядами на жизнь.
    Кстати, сама Ольга мне говорила, что готова отказаться от титула, раз так получилось и тень брошена на ЦСКА и его болельщиков. Я ответил, что не надо торопиться. Но в итоге мы, посоветовавшись с членами жюри, все-таки приняли решение отозвать ее награду».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 16:29
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    Комментарии (178)
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    FIFA2
    1437509379
    Ты такой же житель Донбасса,как и дочь крымского офицера...тролль БелоЦерковскай...
    Ответить
    FIFA2
    1437509763
    Mission completed,два какла нашли друг друга...вы общайтесь,мне ж пора...борцы за идею...
    Ответить
    Krutoy
    1437510467
    Ха! А кто ей присвоил такой титул? :))
    Ответить
    Raxazara
    1437510476
    Ладно, развлекайтесь, Хомячки, пойду Кузькову в друзья добавлю :-)
    Ответить
    DaBomb
    1437510678
    Насчёт Путина даже не думай,рейтинг у него сейчас 99.9%,наивно вам там полагать,что таким дешёвым трёпом,типа кого-то кинул,на что-то можно повлиять в России.
    Ответить
    КБ САМЫЙ ЛУЧШИЙ
    1437511185
    Вот они какие болельщики цска
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    КБ САМЫЙ ЛУЧШИЙ
    1437511226
    Вот они какие кони. Фашисты
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    Quaresmа_7
    1437511383
    правильно....фашизм не пройдет
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    BloodyНeart
    1437518412
    Как же так? Ведь по телеку говорят,что только в Украине нацисты.
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    ologreds
    1694997574
    numo436270
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