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    Сборная Греции лишилась второго тренера за год

    Серхио Маркарян ушел с поста главного тренера сборной Греции, сообщает источник. Уругваец возглавил чемпионов Европы-2004 в феврале после увольнения Клаудио Раньери.

    На данный момент греки занимают последнее место в группе F отборочного турнира Euro-2016, набрав 2 очка после 6 игр.
    "Я встал во главе сборной в трудный период и сделал все, что мог, - подчеркнул Маркарян. - Прошу прощения у всех болельщиков сборной за неудовлетворительные результаты. Благодарю всех за поддержку и доверие".
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.07.2015 15:20
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 21:51

      никто им не подходит в последнее время.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 19:35

      Поздновато исправлять...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 21 июля 2015, 16:44

      Слабо греки играют после ЧМ.

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