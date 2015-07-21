Тайский бизнесмен в течение недели должен стать совладельцем «Милана»

польза бы от этого была.хорошие трансферы например.
Азиатский коммерсант Би Тэчаубол на текущей неделе должен выкупить 48 процентов акций итальянского «Милана». Ориентировочная дата совершения сделки — 25 июля.
Остальными 52-мя процентами продолжит владеть Сильвио Берлускони, который, как и раньше, будет занимать должность президента «россонерри».
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