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    Тайский бизнесмен в течение недели должен стать совладельцем «Милана»

    Азиатский коммерсант Би Тэчаубол на текущей неделе должен выкупить 48 процентов акций итальянского «Милана». Ориентировочная дата совершения сделки — 25 июля.
    Остальными 52-мя процентами продолжит владеть Сильвио Берлускони, который, как и раньше, будет занимать должность президента «россонерри».

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    21.07.2015 08:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 12:47

      польза бы от этого была.хорошие трансферы например.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 21 июля 2015, 12:09

      Бедный Милан,((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 21 июля 2015, 11:06

      и всё будет в шоколаде!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 июля 2015, 10:56

      Он что,по акции в день выкупает?

      1
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      Рейтинг: +10

      фкУРАЛ 21 июля 2015, 10:25

      Би - не би, поймал - *би!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      JuveNi 21 июля 2015, 09:19

      мерда гниёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 21 июля 2015, 09:16

      И Берлус тоже не видит дальнейшего развития Милана без долговой ямы. Думаю что Михалыч не перепплюнет своего учителя Манчи в этом сезоне.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 июля 2015, 09:14

      Да когда уже он купит эти акции? Нерешительный какой... )))

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      Рейтинг: +225

      VABANK > VIPded 21 июля 2015, 18:45

      А ты думал, это как проснуться, пузо почесать и, зевая, пивка в ларьке купить..?

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      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Vovcheg72 21 июля 2015, 08:42

      Би touch our ball))

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 21 июля 2015, 08:31

      О, мистер Би!

      2
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