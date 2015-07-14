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    Ленс близок к переходу в "Сандерленд"

    Голландский полузащитник киевского "Динамо" Джермейн Ленс близок к переходу в "Сандерленд". Генеральный директор "бело-голубых" Резо Чохонелидзе сообщил телеканалу Футбол1, что игрок на 80% покидает "Динамо".

    Сегодняшний матч за Суперкубок Украины с "Шахтером" наверняка будет последним для голландца в составе киевлян. Ранее Ленс говорил о желании перейти в "Сандерленд" и играть под руководством Дика Адвокаата, с которым игрок пересекался в АЗ и ПСВ.
    Сейчас между клубами продолжаются интенсивные переговоры, киевлян не устраивают предложенные англичанами 10 млн фунтов.

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    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    14.07.2015 19:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 15 июля 2015, 00:38

      зачем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 14 июля 2015, 22:25

      ок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 14 июля 2015, 22:21

      он прижился, но всеравно похоже на правду, поскольку в матч за суперкубок его не стали выпускать сегодня.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 14 июля 2015, 21:11

      Не прижился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 14 июля 2015, 20:39

      Лучший лег, на сегодняшний день, в Киеве! Удачи ему в Англии, в Украине перспектив нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Ant Tambov 14 июля 2015, 20:09

      Верните Зотова!!!Без него сайт пропадает!!!

      3
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      Рейтинг: +533

      Levadia 14 июля 2015, 20:06

      Если новостей мало,то их надо дублировать!))

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 14 июля 2015, 19:59

      Прикольно то что на новости выше где-Стерлинг стал игроком "Манчестер Сити" были отключены коментарии, походу высказывать свое мнение об этом переходе не толерантно.

      0
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 14 июля 2015, 19:58

      соккер ты пьян иди домой

      0
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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 14 июля 2015, 19:55

      и зачем второй раз одна и та же новость

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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > фанат джигурды 14 июля 2015, 20:38

      Первую по-пьянке стерли)

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