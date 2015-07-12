Сарате обязали выплатить "Лацио" почти 6 млн евро

Форвард английского "Вест Хэма" Мауро Сарате проиграл дело своему бывшему клубу "Лацио" в арбитражном суде. В свое время аргентинец расторг контракт с "лациали" лишь в одностороннем порядке, на что итальянцы подали иск. Они его выиграли, и теперь футболист в течение тридцати дней должен перевести на счет "Лацио" 5,9 миллиона евро.



Игрок имеет право подать апелляцию на решение суда.



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