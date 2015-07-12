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    Сарате обязали выплатить "Лацио" почти 6 млн евро

    Форвард английского "Вест Хэма" Мауро Сарате проиграл дело своему бывшему клубу "Лацио" в арбитражном суде. В свое время аргентинец расторг контракт с "лациали" лишь в одностороннем порядке, на что итальянцы подали иск. Они его выиграли, и теперь футболист в течение тридцати дней должен перевести на счет "Лацио" 5,9 миллиона евро.

    Игрок имеет право подать апелляцию на решение суда.

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    Источник: Football Italia

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    12.07.2015 01:39
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 12 июля 2015, 22:53

      Кругленькая сумма!

      0
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 12 июля 2015, 19:37

      круто он попал!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 12 июля 2015, 15:05

      Придётся платить, обжалование бесполезно.

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 12 июля 2015, 15:01

      в одно стороннем порядке не стоило.))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 12 июля 2015, 14:43

      Попал на бабосы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 12 июля 2015, 10:03

      круто!

      1
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      Рейтинг: +222

      удав 12 июля 2015, 08:59

      вот это попадос=)

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      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 12 июля 2015, 08:10

      Вот и бабки на трансферы появились)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 12 июля 2015, 05:40

      Погорячился

      0
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      Рейтинг: +533

      Levadia 12 июля 2015, 03:58

      Поделом дураку!

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