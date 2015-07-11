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    Биабиани вновь будет выступать за "Интер"

    27-летний полузащитник Джонатан Биабиани спустя четыре года вернулся в "Интер". Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", француз подписал с нерадзурри соглашение на четыре года. В прошлом сезоне он выступал за "Парму", которая обанкротилась, поэтому в апреле Биабиани разорвал контракт с клубом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 08:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 11 июля 2015, 15:08

      Чистый вингер для ротации схем понадобится. Погоды не испортит.

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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 11 июля 2015, 11:11

      быстробегущее бревно. не более.

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