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    CAS отменил решение УЕФА и вернул Албании три очка в матче с Сербией

    Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Албании в отборочном матче Евро-2016 против Сербии.
    УЕФА присудил албанцам техническое поражение - 0:3, при этом отнял у сборной Сербии три очка, а также обязал команду провести два домашних матча без зрителей. Обе федерации подали апелляцию на эти решения.

    Напомним, что в конце первого тайма матча, который прошел 14 октября в Белграде, над полем появился беспилотник, к которому был привязан баннер с изображением карты Великой Албании и фотографиями албанских политических деятелей. Защитник сербской сборной Стефан Митрович сорвал этот баннер, в результате чего на поле вспыхнула потасовка, в которой участвовали как представители сборных, так и несколько болельщиков, сумевших прорваться через охрану.

    Игра была сначала прервана, а затем английский арбитр Мартин Аткинсон принял решение не возобновлять матч. Счет на тот момент не был открыт.
    По итогам проверки CAS присудил техническое поражение сербам, отдав албанцам три очка, и оставил в силе решение о дополнительном лишении трех очков сборной Сербии.
    Таким образом, у сборной Албании стало 10 очков, и она делит второе место в группе I с Данией. На счету Сербии, как и раньше, одно очко.
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    Источник: CAS

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    10.07.2015 14:46
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    Комментарии228
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 12 июля 2015, 09:57

      Нет справедливости в мире

      0
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      Рейтинг: +27

      БСТ 11 июля 2015, 03:58

      Как так можно завтра Черногории отдадут 3 очка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 11 июля 2015, 03:55

      Может быть УЕФА к тому же примет постановление вернуть Крым и ликвидировать ДНР и ЛНР? Футбол уже давным давно стал ПОЛИТИКОЙ. Сегодня, 11 июля исполняется 20 лет бойни в Сребренице, где было вырезано 8 тыс. албанцев и еще 30 тысяч изгнано из города, но это не повод для УЕФА делать подарки.

      1
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > caravanbashi 11 июля 2015, 06:45

      При чем тут УЕФА? Хотя бы заголовок прочти...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi > Павлюченко 13 11 июля 2015, 06:55

      Молодец, я не разобрался, благодарю. Международный арбитраж, конечно же. Зря я бочку на Платини покатил.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > caravanbashi 11 июля 2015, 07:00

      Все равно беспредел...

      1
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 11 июля 2015, 00:17

      В ответ Москва наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН о признании массового убийства мусульман в Сребренице геноцидом.

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      Рейтинг: +177

      artsinalex > Lazio-Kiev 11 июля 2015, 00:37

      Всё следишь за действиями Кремля!! Истинный хохол!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > artsinalex 11 июля 2015, 09:32

      Вчера шашлык ели- Спартак московский вспоминали!)

      1
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      Рейтинг: +392

      juventus186 11 июля 2015, 00:14

      Вот пожалуйства вам и апелляция, там руководству есть дело до своих, причем тут ситуация неоднозначная, а в случае с Голландией все просто.

      0
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      Рейтинг: +19

      Crooclin 10 июля 2015, 23:34

      Того и гляди как-бы не пересмотрели решение по матчу Черногория - Россия)

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 10 июля 2015, 22:59

      вот это циииирк....спровоцировали альбанцы,сорвали они же,а сербам кукиш....я фигею

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      Рейтинг: +12

      Kanchik 10 июля 2015, 21:50

      Верните тогда Косово сербам !

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      Рейтинг: +256

      Arhive 10 июля 2015, 21:19

      беспредел!

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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 10 июля 2015, 21:08

      они там совсем рехнулись!

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