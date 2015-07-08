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    "Ювентус" хочет купить Гетце

    Туринский "Ювентус" всерьез рассчитывает приобрести полузащитника немецкой "Баварии" Марио Гетце. "Старая синьора" посредством игрока сборной Германии намерена добавить своей средней линии творческого начала. Иными словами, Гетце должен стать прямой заменой уехавшему в МЛС Андреа Пирло.

    В минувшем сезоне Бундеслиги хавбек провел 32 матча и забил 9 мячей.

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    Источник: Tuttosport

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    08.07.2015 12:28
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    Комментарии86
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      Рейтинг: +41

      juventus87_87 9 июля 2015, 16:59

      накуй не нужен,лучше Ройс,он в разы лучше Гетце,Гетце сдулся в Баварии

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 06:45

      Неужели решили Погба продать?..

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 9 июля 2015, 01:08

      Юве может предложить нормальные деньги особенно если продаст Погба или Видаля.

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 8 июля 2015, 23:36

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 8 июля 2015, 21:30

      Новый Пирло

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      Рейтинг: +41

      juventus87_87 > alboro 9 июля 2015, 17:02

      Дурачок чтоли,Гетце ни кто,в Боруссии еще показывал хороший футбол,а в Баварии вообще ни какой.

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      Рейтинг: +40

      Gannibal45 8 июля 2015, 21:11

      надеюсь что утка, лучше отдать полтинник за Иско

      0
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      Рейтинг: +256

      Arhive 8 июля 2015, 21:01

      утка. совершенно разные позиции.

      0
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      Рейтинг: +93

      Deuced 8 июля 2015, 20:35

      заменой Пирло ему не стать

      1
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      Рейтинг: +43

      Карпати1963 8 июля 2015, 18:14

      Сумніваюся шо таке буди

      0
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 8 июля 2015, 18:12

      Хорошо пошутили, хотеть не вредно

      0
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