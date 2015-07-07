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    Сборная Микронезии просит помощи у ФИФА после 114 пропущенных голов в трех матчах

    Сборная Федеративных штатов Микронезии попросила помощи у ФИФА после того, как потерпела три разгромных поражения в Тихоокеанских играх с общим счетом 0:114.

    Команда уступила сборным Таити (0:30), Фиджи (0:38) и Вануату (0:46).

    Главный тренер сборной Стэн Фостер обратился к ФИФА с просьбой признать национальную федерацию, что откроет доступ к технической помощи со стороны международной организации:

    "Я надеюсь, что ФИФА приедет к нам на следующей неделе с инспекцией и определит нас в азиатскую зону. Если это произойдет, мы сможем получать техническую помощь и все, что за этим последует. Это будет отличным подспорьем для команды".

    Федеративные штаты Микронезии на данный момент не являются членами ФИФА.

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    Источник: Р-Спорт

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    07.07.2015 12:57
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    Комментарии223
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      Рейтинг: +3466

      serhio80 13 января 2019, 19:42

      На рекорд идут? В Азии по сотне за матч получать начнут?)

      0
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      Рейтинг: +18

      RAPer 8 июля 2015, 09:46

      Им надо помочь, поставить товарняк с нашими, пусть самоутвердятся...хоть ничейку сгоняют

      1
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    • ...
      Рейтинг: +247

      KLINSI 7 июля 2015, 23:23

      0-30 0-38 0-46, есть куда расти).

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 7 июля 2015, 22:35

      бред!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 7 июля 2015, 21:36

      Не настроились.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 7 июля 2015, 21:24

      в такую сборную даже вкладывать не стоит

      1
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 7 июля 2015, 20:40

      У группы Чайф здесь работы непочатый край для своего репертуара)А они ошибочно устремили свой взгляд на одного из футбольных гигантов современности сборную Ямайки...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      katalonez > -Дигорец- 8 июля 2015, 09:21

      Там с рифмой проблемы будут))Очень уж мощные цифры фигурируют

      0
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      Рейтинг: +114

      gentlewolf 7 июля 2015, 20:32

      Наверняка судья игру сломал.

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      Рейтинг: +13

      Томск12 7 июля 2015, 20:15

      может там обезьяны играют?!а вместо тренера дрессировшик!
      кого-то они мне напоминают!

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      Рейтинг: +20

      Francy Francy 7 июля 2015, 19:59

      тима раков

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