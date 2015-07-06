Бенталеб подписал новый контракт с "Тоттенхэмом"

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Набиль Бенталеб подписал новый контракт со своим клубом. Теперь его соглашение будет действовать до лета 2020-го года. Напомним, что в последнее время шли активные слухи о возможном переходе алжирца в другой клуб.



В минувшем сезоне АПЛ Бенталеб провел 26 игр.



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