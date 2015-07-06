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    Бенталеб подписал новый контракт с "Тоттенхэмом"

    Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Набиль Бенталеб подписал новый контракт со своим клубом. Теперь его соглашение будет действовать до лета 2020-го года. Напомним, что в последнее время шли активные слухи о возможном переходе алжирца в другой клуб.

    В минувшем сезоне АПЛ Бенталеб провел 26 игр.

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    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    06.07.2015 22:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +148

      alexov222 7 июля 2015, 09:01

      Удачи Набилю и нам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      cannongun 7 июля 2015, 00:15

      ну и молодец, давай продолжай прогрессировать на радость нам фанам

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 6 июля 2015, 23:37

      Ура!!

      1
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