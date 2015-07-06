Роберто Фирмино успешно прошел медобследование в "Ливерпуле"

Полузащитник сборной Бразилии Роберто Фирмино, перешедший в этом межсезонье из "Хоффенхайма" в "Ливерпуль", успешно прошел медобследование в новом клубе.



Игрок подписал с мерсисайдцами пятилетний контракт и обошелся "Ливерпулю" в 41 миллион евро.



В прошлом сезоне Фирмино отыграл за "Хоффенхайм" 33 матча, в которых отличился 7 забитыми голами и 10 голевыми передачами.



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