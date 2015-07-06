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    Роберто Фирмино успешно прошел медобследование в "Ливерпуле"

    Полузащитник сборной Бразилии Роберто Фирмино, перешедший в этом межсезонье из "Хоффенхайма" в "Ливерпуль", успешно прошел медобследование в новом клубе.

    Игрок подписал с мерсисайдцами пятилетний контракт и обошелся "Ливерпулю" в 41 миллион евро.

    В прошлом сезоне Фирмино отыграл за "Хоффенхайм" 33 матча, в которых отличился 7 забитыми голами и 10 голевыми передачами.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 14:18
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +16

      creep 7 июля 2015, 01:29

      Рекорд Кэррола не побит, но еще все впереди.

      1
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 6 июля 2015, 23:16

      Шикарно Ливерпуль усилился, но в ЛЧ попасть будет практически невозможно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +207

      champions 20 6 июля 2015, 18:35

      Поздравлямба ВРОТатуям с хорошим усилением!Особенно индейцу-ВРОТатую amanreca и его золотой 6ке это же Энфилд.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд > champions 20 6 июля 2015, 18:47

      открывай свое хххлебало) и мы будем[ Соблюдайте правила] тебе в р*т.

      0
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      Рейтинг: +207

      champions 20 > Это_же_Энфилд 6 июля 2015, 18:51

      Не распростроняй свои семейные ценности...ВРОТатуй

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд > champions 20 6 июля 2015, 19:59

      главные ценности такой прошмманддовки как ты- это круглосуточно давать на гриб).

      1
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      Рейтинг: +923

      БарсаДав 6 июля 2015, 17:50

      04.06.2015

      Полузащитник "Хоффенхайма" и сборной Бразилии Роберто Фирмино заявил, что рассчитывает в будущем оказаться в "Манчестер Юнайтед".

      "Перейдя в МЮ, я бы исполнил свою мечту. Всегда болел за эту команду. Обожаю "Юнайтед".


      ухахахахаххахахахахахаахахах
      Вот это взрыв у колбасы сейчас будет

      4
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      Рейтинг: +26

      karasc1 > БарсаДав 6 июля 2015, 20:11

      Эт у тя взрыв, огнетушитель дать?

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 16:54

      Что ж, удачи ему в Ливерпуле

      0
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      Рейтинг: +2028

      Lionel Messi-10 6 июля 2015, 16:33

      Удачи молодому таланту в Великом Ливерпуле.
      Надеюсь на пару с Коутиньо будут рвать АПЛ))))

      3
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      Рейтинг: +15

      Bahta 6 июля 2015, 16:23

      За 33 матча 10 голевых и 7 забитых неплохо

      0
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      Рейтинг: +514

      Amanreca 6 июля 2015, 16:15

      Фирмино прошел медобследование-даже это взорвал булки Маншлака:)

      1
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      Рейтинг: +66

      hpx > Amanreca 6 июля 2015, 16:22

      Учитывая огромное количество агрессии с твоей стороны, мне кажется "бомбит" именно у тебя.

      4
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      Рейтинг: +514

      Amanreca > hpx 6 июля 2015, 16:23

      Но я не Скам:(

      0
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      Рейтинг: +66

      hpx > Amanreca 6 июля 2015, 16:28

      Это хорошо, не нужны МЮ такие болелы как ты.

      4
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      Рейтинг: +207

      champions 20 > Amanreca 6 июля 2015, 18:22

      Да ты не скам, ты ВРОТатуй- и это звучит гордо…

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      Рейтинг: +307

      yudin_duda 6 июля 2015, 16:09

      Футболисты ЛГБТпуля, наверноея. за ним подглядывали, когда он с голым торсом ходил:)

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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд > yudin_duda 6 июля 2015, 16:13

      Футболисты Ливерпуля ссали тебе прямо в р*т когда ты была в ночной сорочке) тупая скамовская шмара).

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 6 июля 2015, 15:50

      По ходу еще Бентеке возьмут .....сплавить Балотелли и их подобных и все на мази.

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